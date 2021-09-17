Путин зарегистрировался в системе электронного голосования

Президент России Владимир Путин возможно будет одним из тех, кто проголосует дистанционно. Окончательное решение еще не принято, глава государства зарегистрировался в системе электронного голосования, сообщил Пятый канал.

С 14 сентября Путин находится на самоизоляции и работает удаленно. Накануне, 16 сентября, он выступил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по видеосвязи.

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два — несколько десятков человек», — пояснил президент.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о помощниках и охранниках президента. Все были привиты и переносят болезнь в легкой форме.

О том, что Путин будет голосовать на выборах, вероятнее всего, электронным способом накануне заявил Песков. Он также отметил, что в любом случае президент примет участие в голосовании.

Российский лидер стал далеко не первым, кто решил не рисковать и ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. За время пандемии многие главы государств объявляли об изолировании.