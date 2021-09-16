Песков рассказал о регистрации Путина для участия в голосовании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет голосовать на выборах, вероятнее всего, электронным способом. По его словам, до конца сегодняшнего дня глава государства примет решение. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы проинформируем вас, я думаю, сегодня до конца дня он примет решение, и мы сообщим. В любом случае президент примет участие в голосовании», — процитировала «Парламентская газета» слова Пескова.

Ранее стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию из-за зафиксированных случаев коронавируса в его окружении. В недавнем обращении к россиянам российский лидер подчеркнул, что выборы в Госдуму — важнейшее событие. В парламенте должны работать авторитетные и деятельные люди, способные выполнять обещания.