Поправки в Конституцию готовы поддержать 61% россиян

Больше 60% россиян из тех, кто собирается проголосовать по Конституции, поддержат ее изменение. Принять участие в голосовании планируют 67% опрошенных, причем за неделю этот показатель вырос на 2%.

«Более половины россиян (61%), сообщивших о своем участии в голосовании, проголосуют скорее за поправки (+4% с момента объявления дня голосования — 57% 26 мая). Каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует скорее против (21%)», — сообщили во ВЦИОМ по результатам исследования.

Принять участие в голосовании планируют 67% россиян. Из них 48% сказали, что точно придут, 19% — что скорее всего. 14% заявили, что не пойдут голосовать по изменению Конституции.

Больше половины участников опроса положительно оценили выбор 1 июля основным днем для голосованию по изменению Конституции. 83% ответили, что считают риск заражения коронавирусом на избирательном участке при соблюдении мер безопасности незначительным. 75% также сказали, что на участках смогут обеспечить безопасную процедуру голосования.

Среди мер санитарной безопасности на избирательных участках россияне назвали обеспечение масками, перчатками и средствами дезинфекции членов комиссий и самих избирателей, а также соблюдение дистанции в два метра.

Голосование по изменению Конституции пройдет в течение недели с 25 июня. 1 июля станет основным днем, его сделают выходным.