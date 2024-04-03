Общество 03 апреля 2024, 13:47 Электроника ощутимо подорожала на российских маркетплейсах NN: на российских маркетплейсах сильно подорожала импортная электроника Freepik

Читать 360tv в

Ввозимая из-за рубежа электроника значительно подорожала на российских маркетплейсах. Об этом сообщил Telegram-канал NN.

Авторы статьи объяснили это таможенной пошлиной — у товаров из-за рубежа появилась наценка. Размер пошлины варьируется в зависимости от стоимости товара. Например, за новый iPhone 15 придется доплатить 11 тысяч рублей, за MacBook Air — от 26 тысяч.

Реклама

Ранее стало известно, что в преддверии ужесточения правил ввоза автомобилей из ЕАЭС в России значительно выросли продажи новых легковых машин. В первом квартале 2024 года в стране продали около 365 тысяч автомобилей — вдвое больше, чем в аналогичный период 2023-го. А с 1 апреля 2024 года ввоз автомобилей для физических лиц возможен только через таможню при условии уплаты всех ставок и налогов или через государства Таможенного союза — с платежами в счет утильсбора.