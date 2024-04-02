Общество 02 апреля 2024, 07:57 Продажи автомобилей в России выросли вдвое за год РБК: около 365 тысяч новых машин продали в РФ в 1-м квартале 2024 года Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале 2024 года выросли в два раза по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Легковой коммерческий транспорт в статистику не вошел. За январь — март 2024 года в стране продали около 365 тысяч новых машин, написал РБК.

В первом квартале 2023 года показатель составлял 171,3 тысячи, а годом ранее — 227,3 тысячи. По данным источника издания на автомобильном рынке, только в марте-2024 на учет в ГИБДД поставили почти 172 тысячи новых легковушек.

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Как рассказала РБК управляющий директор Frank Auto Ирина Франк, увеличение спроса связано с ужесточением правил ввоза машин из ЕАЭС.

С 1 апреля ввоз автомобиль для физлиц стал возможен либо через таможню с уплатой всех ставок и налогов, либо через государства Таможенного союза, но с платежами в счет утильсбора. Россияне стали активнее приобретать автомобили, которые должны были ощутимо подорожать, пояснила Франк.

Основная доля продаж приходится на китайские бренды.