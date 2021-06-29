Экстренную вакцинацию объяснили в России

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила экстренную вакцинацию в России неблагоприятной эпидемической ситуаций, которая образовалась в стране. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Очень важно понимать, что экстренная вакцинация осуществляется в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в которой сейчас находится Российская Федерация», — цитирует РИА «Новости» Голикову.

Вице-премьер напомнила, что устойчивый иммунный ответ к коронавирусу у тех, кто болел ковидом, сохраняется в течение шести месяцев. К девятому или 12-му месяцу он угасает совсем. По мнению заместителя председателя правительства, людям нужно делать прививку уже через полгода после болезни или после первой вакцинации.

Голикова также предупредила об угрозе повторного заражения коронавирусом переболевших, особенно на фоне появления новых штаммов.

Третья волна пандемии коронавируса началась в России после проникновения в страну индийского штамма в конце весны. Ученые считают его более заразным и опасным. У этого штамма есть еще более страшная разновидность — «дельта плюс». По данным Роспотребнадзора, в России выявили один случай с этой мутацией коронавируса.