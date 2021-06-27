В Центре имени Гамалеи успокоили россиян насчет штамма «дельта плюс»

Версия SARS-CoV-2 «дельта плюс» не получила такого распространения, как «дельта». Сейчас этот штамм является неактуальным. Об этом в разговоре с «360» заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«„Дельта плюс“ появился в Индии, и в Индии он не получил распространения. <…> У него, видимо, нет тех преимуществ, которые есть просто у „дельты“, который хорошо размножается. А эта дополнительная мутация, которая появилась в нем, не похоже, чтобы она давала ему что-то важное. Поэтому он сейчас уже, конечно, не такой актуальный», — поделился Альтштейн.

Собеседник добавил, что у «дельты плюс» нет ничего такого, чтобы бояться этот штамм больше других.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация со штаммом коронавируса «дельта плюс» остается тревожной. По ее словам, этот вариант SARS-CoV-2 начал активно распространяться. По ее словам, никакого пика сейчас нет, однако на это уже нужно реагировать.