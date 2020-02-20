Экстремисты готовили 34 теракта в России в 2019 году. Силовики их остановили

Благодаря работе сотрудников ФСБ в 2019 году удалось избежать множества жертв. Они предотвратили 57 преступлений террористической направленности. Среди них 34 теракта, которые экстремисты планировали совершить в России.

«Общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться — с девяти в 2018 году до четырех в 2019-м. При этом предотвращено 57 таких преступлений (в 2018 году — 36), в том числе 34 теракта», — цитирует президента России Владимира Путина «Интерфакс».

Под категорию преступлений террористической направленности могут попадать вербовка, призывы к терроризму, захват людей в заложники и другие нарушения закона.

Цифры по терактам лидер страны привел на коллегии ФСБ. Он упомянул и вклад в предотвращение преступлений американской стороны. Путин особо отметил сотрудничество с коллегами из США.

«Так, благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США 27 декабря прошлого года, в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ*, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники», — подчеркнул он.

Президент поблагодарил партнеров за «поддержку и профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой». В ответ пообещал «отвечать им тем же».

Одними из последних сообщений о готовящемся теракте стали новости из Керчи. Там два подростка хотели взорвать одну из местных школ. Силовики нашли у них самодельную взрывчатку. Все необходимые элементы для бомб они покупали в Сети.

Один из юношей учился в школе, а другой — в морском колледже. На допросе подростки во врем признались, а затем показали заброшенный дом, где проводили «испытания» над бездомными кошками. Сейчас правоохранители решают вопрос с уголовными делами на молодых людей.

*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.