Власти раскрыли подробности о готовивших теракт подростках из Керчи

Два подростка попались в Керчи с самодельными бомбами. Они собирались взорвать учебное заведение, но трагедии удалось избежать. Как выяснилось, один из юношей учился в местной школе, а другой — в морском колледже.

Как рассказала министр образования Крыма Валентина Лаврик, один из подростков учится в девятом классе школы № 15. «Второй ученик — студент керченского морского колледжа. На него запросили характеристику», — приводит ее слова РИА «Новости».

Лаврик добавила, что сотрудники министерства приедут в Керчь с комплексной проверкой. Она пообещала разобраться в произошедшей ситуации.

Сотрудники ФСБ нашли в Керчи двух подростков, которые планировали совершить теракт. Молодые люди купили в Сети все необходимые детали и собрали самодельную взрывчатку. Бомбы нашли у них дома во время обыска. На допросе юноши признались, что хотели взорвать школу.

Один из подростков показал следователям заброшенный дом, где они убивали бездомных кошек. Учащиеся были поклонниками Владислава Рослякова, расстрелявшего 20 человек в Керченском политехническом колледже.

Сейчас правоохранители решают вопрос с уголовными делами, которые могут завести по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Теракт».