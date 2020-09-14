Генпрокуратура РФ снова запросила у Германии данные по Навальному

Российское надзорное ведомство направило дополнительный запрос в органы юстиции ФРГ по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Андрей Иванов.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации 14 сентября <…> передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации из самолета рейса Томск — Москва Навального А. А.», — приводит РИА «Новости» слова Иванова.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, и мужчину отвезли в реанимацию, где он пробыл два дня. Потом семья увезла его на лечение в Берлин.

Спустя несколько дней правительство Германии заявило, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Омские врачи не нашли у мужчины никакого яда. Берлин до сих пор не предоставил Москве официальные результаты анализов, хотя Генпрокуратура России сразу после случившегося направила запрос в Германию.

14 сентября берлинская клиника «Шарите», где сейчас лечат Навального, заявила, что пациент пошел на поправку: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Мужчина начал сам подниматься с кровати.