Россия указала ЕС на несостыковки в обвинениях в свой адрес по ситуации с Навальным
«Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу», — говорится в письме, которое опубликовал сайт миссии.
Дипломаты подчеркнули нелогичность обвинений и спросили ЕП об основаниях и причинах. У европарламентариев поинтересовались, почему врачи из клиники «Шарите», где сейчас находится Навальный, избегают профессионального диалога с коллегами из России и почему блогера в Берлине сопровождали полиция и агенты спецслужб.
В миссии поинтересовались, по какой причине Германия до сих пор не предоставила российским компетентным органам профессиональный отчет о результатах анализов Навального.
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, а Навального доставили в реанимацию. Через два дня семья увезла его на лечение в Берлин.
Спустя несколько дней правительство Германии заявило, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Берлин призвал Москву прояснить ситуацию. Генпрокуратура России сразу после случившегося направила запрос в Германию и не получила никакого ответа.
Сейчас пациенту уже лучше: он самостоятельно дышит и встает с кровати.