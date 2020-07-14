14 июля 2020, 14:59
Военный эксперт оценил американские истребители F-15EX для гиперзвукового оружия
Военный эксперт Олег Пономаренко обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что оборонное ведомство США заказало первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия.
По словам специалиста, Соединенные Штаты работают по ряду проектов. Основа их направления заключается в том, чтобы создать линейку гиперзвукового оружия, которую можно установить на все носители.
«То есть сделать его достаточно массовым и не привязывать к какому-то одному носителю. Поэтому истребители F-15EX являются некой страховкой», — пояснил Пономаренко.
Он заметил, что это ударный самолет, способный нести на одном борту большое количество управляемого авиационного оружия. Этим он выгодно отличается от истребителя F-35.