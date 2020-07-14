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    14 июля 2020, 14:59

    Военный эксперт оценил американские истребители F-15EX для гиперзвукового оружия

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Олег Пономаренко обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что оборонное ведомство США заказало первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия.

    По словам специалиста, Соединенные Штаты работают по ряду проектов. Основа их направления заключается в том, чтобы создать линейку гиперзвукового оружия, которую можно установить на все носители.

    «То есть сделать его достаточно массовым и не привязывать к какому-то одному носителю. Поэтому истребители F-15EX являются некой страховкой», — пояснил Пономаренко.

    Он заметил, что это ударный самолет, способный нести на одном борту большое количество управляемого авиационного оружия. Этим он выгодно отличается от истребителя F-35.