В США сравнили российский Су-57 с китайским J-20

Авторы материала, ссылаясь на открытые источники и мнение экспертов, пишут, что Су-57 уступает J-20 в малозаметности, но превосходит китайского конкурента в маневренности. В частности, поэтому Су-57 имеет большие шансы победить J-20 в условиях ближнего боя, и, наоборот, на больших дистанциях российский истребитель становится уязвимым для китайского, указано в статье.

«По сравнению с Су-57, J-20 на бумаге выглядит неплохо», — говорится в материале.

В публикации также указано, что «J-20 и Су-57 не только олицетворяют лучшее в своих Военно-воздушных силах (ВВС), но и представляют собой конец американской монополии на истребители-невидимки».

В октябре видеозапись Минобороны России, на которой пилот управляет Су-57, впечатлила Popular Mechanics. На ролике у истребителя нет фонаря кабины, который является защитой от воздуха, шума и погодных условий. Как отметили авторы статьи, это доказывает, что отсутствие купола никак не влияет на управление. Обозреватель Кайл Мизоками написал, что эта видеозапись демонстрирует безопасность полетов без защитного купола.