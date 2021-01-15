Экс-схимонах Сергий прекратил сухую голодовку

Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий прекратил сухую голодовку. Ранее сообщалось, что он отказался от воды и еды в знак протеста против своего задержания и уголовного преследования — его обвиняют по трем статьям УК РФ.

Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергия Светлана Герасимова.

«Это была не голодовка, это был пост. С сегодняшнего дня он пьет воду. Самочувствие нормальное», — пояснила она.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил журналистам, что после карантина Сергия перевели из СИЗО-7 в изолятор «Матросская Тишина».

Сергий объявил сухую голодовку 5 января, однако от пищи отказался, как только попал в СИЗО. Сперва он называл это постом, однако потом написал официальное заявление о сухой голодовке. Таким образом он хотел добиться отмены своего уголовного преследования или отпустили под домашний арест. При этом в СИЗО Сергию становилось плохо, за время голодовки он похудел на семь килограммов.

Басманный суд Москвы принял решение арестовать Сергия до 28 февраля 2021 года. Бывшего схиигумена обвинили сразу по трем статьям: «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Самоуправство» и «Склонение к самоубийству». При этом сам обвиняемый вину не признает, его адвокаты уже обжаловали арест.