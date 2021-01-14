Экс-схимонаха Сергия перевели в «Матросскую тишину»

«Бывший схимонах Сергий переведен из следственного изолятора № 7 в СИЗО „Матросская тишина“ по причине того, что изолятор № 7 используется в качестве карантинного», — сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Экс-схиигумена задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре. После допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. Он обвиняется по нескольким статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Басманный суд арестовал бывшего священнослужителя на два месяца. Известно, что вины своей он не признает.

Находясь в СИЗО № 7 Сергий устроил голодовку, пишет Ura.ru. Он отказывался от еды и воды, называя это постом. Но 5 января официально заявил, что это сухая голодовка. Он требует, чтобы его освободили или хотя бы отпустили под домашний арест. По последним данным, он потерял уже семь килограммов.