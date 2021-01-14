Экс-схиигумен Сергий объявил сухую голодовку. Это опасно и бесполезно

Бывший схиигумен Сергий (Романов) еще 5 января объявил голодовку. Ему уже стало плохо в СИЗО, преклонный возраст не способствует стойкости организма. Экс-схимонах хочет добиться отмены своего уголовного преследования. Но практика показывает, что долго голодать мало кто может, а такие протесты ничем не заканчиваются.

Как только бывшего схиигумена Сергия задержали и поместили в московское СИЗО № 7, он отказался от пищи. Тогда он называл это соблюдением поста, но 5 января официально объявил сухую голодовку, рассказала представительница Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Экс-схимонах требует, чтобы его освободили или хотя бы отпустили под домашний арест. Обосновывает он это тем, что никакой реальной угрозы для общества он якобы не представляет: оружия, кроме слов, у него нет.

«Он только смачивает губы водой, а так не ест и не пьет <…>. Сергий утверждает, что будет голодать, пока не умрет или же пока его не освободят из СИЗО хотя бы под домашний арест», — объяснила Меркачева.

По ее словам, Сергий уже потерял семь килограммов. Опыт сухих голодовок, при которых человек отказывается и от еды, и от воды, у него уже есть. Однако срок таких лишений в его случае не превышал пяти дней. Сейчас идет уже 17-й день его протеста, но только девятый официально.

Опасно для жизни?

По словам Меркачевой, если голодовка станет опасной для жизни бывшего священнослужителя, его начнут принудительно кормить. При этом уже сейчас Сергию понадобилась помощь медиков. Утром 14 января СМИ писали, что в СИЗО вызывали скорую, так как голодающему стало плохо: у него сильно упал уровень глюкозы. Однако ФСИН опровергла это заявление. После этого Сергия перевели в «Матросскую тишину».

Доцент кафедры эндокринологии первого МГМУ, врач-эндокринолог, телеведущая Олеся Гурова объяснила «360», что сухая голодовка — опасная практика, которая влияет на здоровье, особенно учитывая преклонный возраст. Сейчас Сергию 65 лет.

«Когда мы говорим о длительном голодании, идет процесс распада сначала жировой ткани, потом мышечной — вплоть до развития кахексии (разрушение жировой ткани и скелетной мускулатуры — прим. ред.). Когда мы говорим про людей, у которых есть букет разных заболеваний, то, естественно, ситуация усугубляется. Даже лечебное голодание обязательно происходит только под наблюдением и в стационаре», — объяснила она.

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева уверена, что совсем без воды человек может прожить пять-шесть дней, после этого наступает смерть.

«Поскольку наш организм на 80% состоит из жидкости, все процессы в клетках происходят благодаря жидкости. Все минералы, электролиты, задают электрический потенциал клетки, благодаря чему происходит обмен веществ между ними. Если нет воды, значит, нет и обмена, клетка накапливает токсины и погибает», — объяснила она «360».

Кроме того, предупредила Аплетаева, из-за сухой голодовки и обезвоживания может снизиться циркуляция крови — она загустеет, что спровоцирует образование тромбов. Отрыв тромба может привести к мгновенной смерти.

«Если это не крупный тромб, а микротромбозы, когда сосудик в головном мозге, который отвечал за умственную активность или еще какие-то сферы деятельности, закупорился, тогда ткань начинает отмирать», — добавила она.

По мнению Аплетаевой, сторонникам Сергия и его защитникам стоило бы объяснить старцу, к каким результатам может привести такая голодовка. «Может быть, в силу возраста он не понимает всей серьезности последствий», — предположила она.

Бесполезные голодовки

Успешных примеров окончания голодовок мир знает немного. Власти нечасто идут на уступки заключенным, даже если они морят себя голодом. Самый громкий успех в подобном вопросе принадлежит индийскому политическому и общественному деятелю Махатме Ганди: в 1932 году он начал голодовку, обещая прекратить ее только тогда, когда власти пойдут на уступки в отношении решения проблемы кастового неравенства. Жизнь Ганди и его роль в индийском обществе оказалась так важна, что ему пошли навстречу, и голодовка прекратилась. Однако таких примеров мало.

В СССР, где голодовка в основном активно использовалась политическими заключенными, добиться исполнения своих требований удавалось немногим. Среди них — Александр Гинзбург, объявивший голодовку в 1969 году против отказа заключить брак. Спустя 27 дней ему пошли навстречу.

Остальные примеры не столь радостны. Например, в 1986 году писатель, правозащитник и диссидент Анатолий Марченко тоже решил голодать, пока не освободят всех советских политзаключенных. Спустя 117 дней голодовка прекратилась: Марченко оказался в больнице и умер от последствий своего протеста.

В современной России голодовки как форма протеста тоже не редкость, но мало кто удерживается долго. В 2013 году голодали участницы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Первая прекратила после 11 дней: ей пошли навстречу в администрации колонии. А Толоконниковой пришлось сдаться из-за проблем со здоровьем.

В 2014 году сухую голодовку в московском СИЗО объявила украинская политическая активистка Надежда Савченко. Таким образом она пыталась добиться того, чтобы к ней пустили врача. Спустя два месяца женщине начали делать инъекции глюкозы, чтобы поддерживать здоровье, а еще через месяц она сдалась — по медицинским показаниям.

В 2018 году украинский режиссер Олег Сенцов тоже решил голодать. Он требовал, чтобы на родину отпустили 64 украинских политзаключенных. Спустя 145 дней, получив ряд серьезных проблем со здоровьем, он все же прекратил голодовку — под угрозой принудительного кормления. Его требования так и не были выполнены. Из-за этих случаев многие считают, что голодовка как знак политического протеста в современной России дискредитирована.