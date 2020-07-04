Экс-схиигумен Сергий назвал российские власти изменниками родины за «электронный лагерь Сатаны»

Лишенный сана опальный священник Сергий Романов записал новое обращение. В нем он снова повторил свою теорию об «электронном лагере сатаны» и назвал власти страны изменниками родины.

Ролик он опубликовал на своем канале в YouTube.

«Сейчас трусы в правительстве через малодушие, пандемию, через нагнетание паники хотят поставить микрочип, чтобы всех, вне зависимости от национальности, загнать в стойло — электронный лагерь сатаны», — заявил схиигумен.

Он предложил собрать «народный поместный собор, перед которым должны предстать как перед судом Божьим изменники родины — Путин и его окружение, ведущее страну по пути цифровизации».

Ранее Церковный суд лишил священника сана за его высказывания и захват монастыря. Но Романов заявил, что не будет покидать стены родного храма.

Впереди его ждет еще одно заседание — в Верхней Пышме будут рассматривать уже административное дело о фейках на тему коронавируса. За это священнику может грозить уже до 15 суток.