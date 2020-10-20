Рекордную сумму взыскали с Абызова в счет государства

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. С него взыскали в доход государства 32 миллиарда 540 миллионов рублей — это рекорд.

Сумма стала рекордной для России по аналогичным искам. Защита Абызова будет обжаловать принятое решение.

По версии прокуратуры, Абызов не прекратил заниматься бизнесом, после того как в 2012 году стал советником президента России, а затем министром Открытого правительства. Последнюю должность он занимал до мая 2018 года.

В марте 2019 года Абызова задержали, обвинив в хищении четырех миллиардов рублей у «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и «Региональных электрических сетей». Позднее в деле появились и другие эпизоды.

32,54 миллиарда рублей — это сумма от продажи акций СИБЭКО, поступившая, как сообщали в Генпрокуратуре, на счета иностранных фирм, подконтрольных Абызову.

В московском СИЗО «Лефортово» к Абызову подселили бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в причастности к убийствам предпринимателей.