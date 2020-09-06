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    06 сентября 2020, 13:57

    Экс-министр Абызов оказался в камере с бывшим губернатором Фургалом — ТАСС

    Алена Макаренко

    В одной камере в СИЗО «Лефортово» содержатся бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов, обвиняемый в коррупции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
    Экс-министр Абызов оказался в камере с бывшим губернатором Фургалом — ТАСС

    «Фургал и Абызов содержатся в следственном изоляторе „Лефортово“ в одной камере. Отношения у них нормальные», — заявил источник.

    Адвокаты Фургала и Абызова не подтвердили и не опровергли данную информацию.

    Фургала задержали в Хабаровске 9 июля и этапировали в Москву. Басманный суд продлил меру пресечения бывшему чиновнику до 9 декабря. По данным СК России, политик причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского. Их он совершил в составе организованной преступной группы в 2004–2005 годах. На Фургала дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также имеются показания свидетелей и потерпевших. Чиновник назвал свое уголовное дело политически мотивированным.

    Абызова задержали и арестовали весной 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения. За это ему грозит от 15 до 20 лет колонии. Также его обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Абызов вместе с сообщниками похитил мошенническим путем четыре миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые производят и передают электроэнергию на территории Новосибирской области.

    Новости SMI.FM