«Фургал и Абызов содержатся в следственном изоляторе „Лефортово“ в одной камере. Отношения у них нормальные», — заявил источник.

Адвокаты Фургала и Абызова не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Фургала задержали в Хабаровске 9 июля и этапировали в Москву. Басманный суд продлил меру пресечения бывшему чиновнику до 9 декабря. По данным СК России, политик причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского. Их он совершил в составе организованной преступной группы в 2004–2005 годах. На Фургала дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также имеются показания свидетелей и потерпевших. Чиновник назвал свое уголовное дело политически мотивированным.

Абызова задержали и арестовали весной 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения. За это ему грозит от 15 до 20 лет колонии. Также его обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Абызов вместе с сообщниками похитил мошенническим путем четыре миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые производят и передают электроэнергию на территории Новосибирской области.