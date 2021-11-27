Экс-мэра Прокопьевска исключили из «Единой России» после скандального банкета

Бывшего мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко и председателя горсовета Наталью Бурдину исключили из «Единой России». Причиной стало проведение банкета во время траура, объявленного после аварии на шахте «Листвяжная».

Решение об этом принял президиум политсовета регионального отделения партии, сообщил РИА «Новости» сенатор Алексей Синицын.

Он подчеркнул, что именно Старченко и Бурдина должны были отвечать за исполнение решения губернатора Кемеровской области об объявлении траура.

«Оба они также покинут свои муниципальные должности», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее о банкете, который устроил Старченко по случаю своего назначения, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев. После этого его было решено уволить. На своем посту он успел проработать один день.

При этом сам экс-мэр уверяет, что никаких банкетов не устраивал, а на видео, которое попало в Сеть, его нет, и кто это снимал, ему неизвестно. По мнению уже бывшего чиновника, произошедшее нужно объективно расследовать.

Жертвами аварии на шахте «Листвяжная» стал 51 человек. Среди погибших 46 горняков и пять спасателей. В больницах сейчас находятся 60 пострадавших, еще 12 получают помощь амбулаторно.