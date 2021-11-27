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    27 ноября 2021, 15:09

    Экс-мэра Прокопьевска исключили из «Единой России» после скандального банкета

    Уволенного из-за банкета мэра Прокопьевска Старченко исключили из «Единой России»

    Ольга Назаркина

    Бывшего мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко и председателя горсовета Наталью Бурдину исключили из «Единой России». Причиной стало проведение банкета во время траура, объявленного после аварии на шахте «Листвяжная».

    Экс-мэра Прокопьевска исключили из «Единой России» после скандального банкета

    Решение об этом принял президиум политсовета регионального отделения партии, сообщил РИА «Новости» сенатор Алексей Синицын.

    Он подчеркнул, что именно Старченко и Бурдина должны были отвечать за исполнение решения губернатора Кемеровской области об объявлении траура.

    «Оба они также покинут свои муниципальные должности», — подчеркнул собеседник агентства.

    Ранее о банкете, который устроил Старченко по случаю своего назначения, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев. После этого его было решено уволить. На своем посту он успел проработать один день.

    При этом сам экс-мэр уверяет, что никаких банкетов не устраивал, а на видео, которое попало в Сеть, его нет, и кто это снимал, ему неизвестно. По мнению уже бывшего чиновника, произошедшее нужно объективно расследовать.

    Жертвами аварии на шахте «Листвяжная» стал 51 человек. Среди погибших 46 горняков и пять спасателей. В больницах сейчас находятся 60 пострадавших, еще 12 получают помощь амбулаторно.