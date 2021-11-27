Бывший мэр Прокопьевска объяснил ситуацию с банкетом в день траура из-за ЧП на шахте

Кузбасский чиновник Вячеслав Старченко, которого уволили с поста мэра Прокопьевска через день после назначения за праздник в день траура, объяснил ситуацию. Он уверил, что никакого банкета в честь получения им новой должности не было. Бывший градоначальник собрался обратиться в полицию.

«Банкета никакого не было. И меня не было, и торжественных мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели это видео. Меня там нет, кого угодно можно записать, но я там не присутствовал», — рассказал Старченко телеканалу РЕН ТВ.

В день взрыва на шахте «Листвяжная» 25 ноября общественник с камерой проник на корпоратив в Прокопьевске, где якобы был корпоратив с тостами и веселой музыкой по случаю назначения Старченко на пост мэра города. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев назвал присутствующих на празднике людьми без сердца и уволил новоиспеченного градоначальника. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал поведение Старченко омерзительным.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе взорвался метан. Погиб 51 человек. В регионе объявили траур.