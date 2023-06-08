08 июня 2023, 07:57
Экс-губернатора Красноярского края Александра Усса избрали сенатором от региона
Депутаты Заксобрания Красноярского края наделили Александра Усса полномочиями сенатора
Бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса избрали сенатором от региона. Решение об этом приняли на сессии Законодательного собрания Красноярского края, передал ТАСС.
«Решение о наделении полномочий сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято», — отметил спикер заксобрания региона Алексей Додатко.
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В конце мая избирательная комиссия Красноярского края утвердила экс-губернатора Усса депутатом Заксобрании региона.
Бывший глава региона стал парламентарием в Заксобрании четвертого созыва. Его кандидатуру выдвинула «Единая Россия».
Усса назначили врио губернатора в 2017 году. Осенью 2018 года его официально избрали главой Красноярского края. Усс досрочно оставил кресло губернатора 20 апреля 2023 года. Он уточнил, что ранее встретился с президентом России Владимиром Путиным, который предложил ему перейти на работу на федеральном уровне.
Депутаты
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