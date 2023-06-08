Общество 08 июня 2023, 07:57 Экс-губернатора Красноярского края Александра Усса избрали сенатором от региона Депутаты Заксобрания Красноярского края наделили Александра Усса полномочиями сенатора РИА «Новости»

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Бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса избрали сенатором от региона. Решение об этом приняли на сессии Законодательного собрания Красноярского края, передал ТАСС.

«Решение о наделении полномочий сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято», — отметил спикер заксобрания региона Алексей Додатко.

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В конце мая избирательная комиссия Красноярского края утвердила экс-губернатора Усса депутатом Заксобрании региона.

Бывший глава региона стал парламентарием в Заксобрании четвертого созыва. Его кандидатуру выдвинула «Единая Россия».

Усса назначили врио губернатора в 2017 году. Осенью 2018 года его официально избрали главой Красноярского края. Усс досрочно оставил кресло губернатора 20 апреля 2023 года. Он уточнил, что ранее встретился с президентом России Владимиром Путиным, который предложил ему перейти на работу на федеральном уровне.