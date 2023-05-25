Власть 25 мая 2023, 13:25 Бывший губернатор Красноярского края стал депутатом в Заксобрании региона Избирательная комиссия Красноярского края утвердила экс-губернатора Усса депутатом закса РИА «Новости»

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Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс занял место в Законодательном собрании региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе красноярского регионального отделения «Единой России».

«Сегодня избирательная комиссия Красноярского края приняла решение о передаче вакантного мандата депутата <…> Александру Уссу», — заявил источник.

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Экс-губернатор стал парламентарием в Заксобрании четвертого созыва. Усс выдвигался в краевом списке от «Единой России». Президиум генсовета партии согласовал кандидатуру бывшего главы Красноярского края, отметили в пресс-службе.

Депутат регионального Заксобрания Николай Креминский, которого тоже избрали по списку «Единой России», ранее сложил полномочия. После этого от полномочий также отказался сенатор от Заксобрания Красноярского края Валерий Семенов.

Усса назначили временно исполняющим обязанности губернатора в 2017 году. В сентябре 2018 года его официально избрали главой Красноярского края. Усс досрочно покинул этот пост 20 апреля 2023 года.

Вместо него временно исполняющим обязанности губернатора стал Михаил Котюков. Ранее он отправил в отставку правительство Красноярского края.