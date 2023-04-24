Власть 24 апреля 2023, 07:55 Правительство Красноярского края отправили в отставку Врио главы Красноярского края Котяков отправил в отставку правительство региона Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Временно исполняющий обязанности главы Красноярского края Михаил Котюков распустил региональное правительство. Об этом говорится в его распоряжении, которое появилось на официальном интернет-портале правовой информации региона.

«В соответствии со статьями 88, 90, 101 устава Красноярского края, в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А. В. Усса: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края», — сказано в документе.

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Уточняется, что члены правительства продолжат выполнять свои обязанности до момента назначения новых представителей регионального кабмина. Зампред правительства Красноярского края Сергей Верещагин стал исполняющим обязанности главы кабмина. Он пришел на место Юрия Лапшина, который покинул этот пост 23 апреля, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Об отставке главы Красноярского края Александра Усса стало известно на прошлой неделе. Он рассказал, что до принятия этого решения встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства предложил ему перейти на работу на федеральном уровне.