Экс-губернатора Кемеровской области Тулеева мошенники едва не развели на 30 тысяч рублей
Амана Тулеева пытались обмануть кибермошенники
Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева пытались обмануть мошенники. Ему пришла СМС от якобы приятеля с просьбой выслать 30 тысяч рублей.
Бывший глава российского региона отметил, что с этим приятелем они учились в академии и давно не виделись. Но недавно от него пришла СМС с реальным фото и просьбой выслать 30 тысяч рублей под предлогом затруднительного положения. Об этом экс-губернатор написал в Instagram.
Тулеев заявил, что действительно хотел отправить деньги, но в этот момент позвонил их общий знакомый, который рассказал, что этот приятель давно живет за пределами России и не нуждается в деньгах.
«Вот тебе и готов, казалось бы, ко всему! Смотрите, насколько тонко все продумано. Это как же надо было изучить мое „досье“, круг моих друзей, даже фото их найти. И как психологически точно они выстроили», — возмутился бывший губернатор.
Тулеев призвал россиян быть осторожными, так как сейчас жертвами становятся не только пожилые люди, но и молодежь, а пандемия коронавируса с цифровизацией и переводом дел в онлайн подлила масла в огонь.
Экс-глава Кузбасса пост завершил словами, что цинизм кибермошенников зашкаливает.