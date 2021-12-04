Экс-губернатора Кемеровской области Тулеева мошенники едва не развели на 30 тысяч рублей

Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева пытались обмануть мошенники. Ему пришла СМС от якобы приятеля с просьбой выслать 30 тысяч рублей.

Бывший глава российского региона отметил, что с этим приятелем они учились в академии и давно не виделись. Но недавно от него пришла СМС с реальным фото и просьбой выслать 30 тысяч рублей под предлогом затруднительного положения. Об этом экс-губернатор написал в Instagram.

Тулеев заявил, что действительно хотел отправить деньги, но в этот момент позвонил их общий знакомый, который рассказал, что этот приятель давно живет за пределами России и не нуждается в деньгах.

«Вот тебе и готов, казалось бы, ко всему! Смотрите, насколько тонко все продумано. Это как же надо было изучить мое „досье“, круг моих друзей, даже фото их найти. И как психологически точно они выстроили», — возмутился бывший губернатор.

Тулеев призвал россиян быть осторожными, так как сейчас жертвами становятся не только пожилые люди, но и молодежь, а пандемия коронавируса с цифровизацией и переводом дел в онлайн подлила масла в огонь.

Экс-глава Кузбасса пост завершил словами, что цинизм кибермошенников зашкаливает.