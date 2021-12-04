Эксперт предупредил о новых видах мошенничества, связанных с вакцинацией

Мошенники продолжают активизироваться и изобретать все новые способы обмана граждан. Например, схемы начинают работать особенно активно в дни распродаж, большое распространение приобрели телефонные аферы, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. На фоне пандемии возникают и новые обманные идеи.

Одной из них стало похищение средств под видом выплаты пособия за вакцинацию, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. На эту уловку попадаются пожилые люди. Им в социальных сетях присылают со взломанных аккаунтов знакомых сообщения, что после вакцинации им положена материальная компенсация. Потом у человека выясняют данные его банковской карты — и списывают оттуда средства.

«Будьте бдительны, не сообщайте никому персональную финансовую информацию, уточняйте и перепроверяйте на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и органах социальной защиты меры поддержки и механизмы их реализации», — предупредил юрист.

Эксперт отметил, что в любом случае нужно уточнять подобную информацию в официальных структурах. Например, по телефону горячей линии региональных штабов или в органах соцзащиты.