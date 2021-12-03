Почему сотрудники компаний чаще всего становятся жертвами мошенников, рассказали аналитики

Аналитики составили топ основных причин, по которым сотрудники компаний становятся жертвами мошенников. Выяснилось, что главный повод попасться на уловки — то, что люди зачастую используют один и тот же пароль во многих сервисах, на платформах и так далее. По статистике, таким грешат больше трети потенциальных жертв злоумышленников.

Чуть меньше трети, 27% сотрудников, любят не закрыть свой ноутбук или не выключить запароленный компьютер, когда сами уходят с рабочего места на перерыв или домой. Как отметили «Известия», большая опасность таится и в том, чтобы присоединяться к публичному Wi-Fi во время работы с важными документами или сведениями. Через такую точку доступа тоже часто действуют мошенники.

Об этом говорится в исследовании одной из крупнейших в мире компаний по управлению корпоративными данными Iron Mountain Incorporated. Они провели опрос — и примерно четверть респондентов подтвердили, что не раз уже становились жертвами мошенничества или фишинга. При этом оказалось, что самая большая угроза исходит не от сторонних злоумышленников, действующих удаленно — а от своих же коллег по цеху.

Эксперты считают, что понизить риски можно путем просвещения своих сотрудников. Например, проводя специальные тренинги, тестирование работников при помощи фейковых атак. Крайне важно также использовать на рабочем месте хорошую техническую защиту.