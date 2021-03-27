Экс-адвокат Ефремова отверг обвинения в нарушении этики

Андрей Алешкин, бывший адвокат актера Михаила Ефремова, признался, что для него стало новостью то, что Адвокатская палата Санкт-Петербурга выявила нарушения этики в его работе. Об этом Алешкин сообщил радиостанции «Говорит Москва».

Разбирательство по дисциплинарному делу еще не завершено, отметил Алешкин. По его мнению, заседание должны были перенести, так как он предоставил больничный. Но квалификационная комиссия не учла его доводы и приняла решение, основываясь на документах, которые у них были.

Адвокат указал, что это дело инициировала Адвокатская палата и оно никак не связано с жалобами на его работу со стороны Ефремова, так как сроки их рассмотрения истекли еще в прошлом году.

«Данные нарушения палата нашла по собственной инициативе. Для меня это тоже большая новость», — сказал Алешкин.

Адвокат Алешкина Виолетта Волкова просила отложить рассмотрение дела. Она тоже не смогла присутствовать при этом, так как был занята на другом процессе.

Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ранее подал две жалобы на Алешкина, которого обвинил в самопиаре и нарушении договоренностей. Ефремов утверждал, что Алешкин должен был заниматься исключительно вопросом помилования.

Ефремова ранее номинировали на кинопремию «Ника» за съемки в фильме «Француз».