Ефремова номинировали на премию «Ника»

Михаил Ефремов выдвинут на кинопремию «Ника». Актера, отбывающего наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, номинировали за фильм «Француз».

Артист оказался в списке номинантов премии за 2019 год. Он опубликован на официальном сайте «Ники». Дело в том, что из-за пандемии церемонию в 2020 году пришлось отложить.

Ефремов претендует на звание лучшего актера второго плана. Вместе с ним за эту награду поборются его коллега по картине «Француз» Александр Балуев и Евгений Цыганов за роль в фильме «Одесса». Лауреатов 2019 и 2020 года назовут 25 апреля.

Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Он, будучи пьяным, вечером 8 июня 2020 года сел за руль своей машины и врезался в фургон курьера Сергея Захарова на Смоленской площади Москвы. Захарова в тяжелом состоянии госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Актера признали виновным, он получил 7,5 года колонии.

Недавно актер Юрий Стоянов рассказал о том, что Ефремов поблагодарил его за съемки в сериале «Вампиры средней полосы». Главную роль в этой картине отдали Ефремову. Он начал работать, но случилось смертельное ДТП. В итоге вместо него там сыграл Стоянов.