Егор Просвирнин перед смертью написал о ссоре с женой в Twitter

Российский националист Егор Просвирнин, о гибели которого стало известно в понедельник, перед смертью написал о ссоре с супругой из-за ее «русофобских» высказываний. Своим разочарованием после разговора с женой он поделился в Twitter.

В понедельник на странице CzarTV появились сообщения, в которых Просвирнин рассказал, что его возлюбленная впервые за шесть лет отношений, якобы будучи нетрезвой, высказала ему «русофобские» вещи.

«Например, „вы знаете, что можете накачать меня чем угодно, но я все равно не подумаю об этом“. И я всерьез задумался о том, стоит ли такой женщине воспитывать моих детей», — написал он.

Просвирнин подчеркнул, что его избранница раньше никогда не вела себя так.

«Она просто хотела меня разозлить. У нее получилось. Но я простой мужчина: некоторые вещи не нужно говорить даже по сугубо женским причинам», — продолжил он.

В другом твите он пояснил, что дело не только в «красных линиях».

«Это о том, что вы живете с женщиной днем и ночью в течение шести лет, а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали. Довольно неприятное чувство. Очень неприятное, никому бы не посоветовал его испытывать, надеюсь, вы никогда с ним не столкнетесь», — написал Просвирнин.

СМИ в понедельник сообщили, что в Москве из окна третьего этажа над рестораном «Пушкин» выпал голый мужчина, который скончался еще до приезда скорой. Позднее родственники опознали в погибшем Егора Просвирнина. Ему было 35 лет.

Ранее «360» опубликовал видео с места гибели Просвирнина.