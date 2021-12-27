Погибшим в центре Москвы голым мужчиной оказался националист Егор Просвирнин

Стало известно о смерти известного деятеля русского национализма Егора Просвирнина. Создателю запрещенного за экстремизм интернет-портала «Спутник и Погром»* было 35 лет.

Ранее сообщалось о гибели неизвестного мужчины на Тверской улице в Москве. Он выпал из окна третьего этажа над рестораном «Пушкин». Родственники опознали в нем Просвирнина. Сообщалось также, что в руке националиста был нож.

«Спутник и Погром»* появился как сообщество «ВКонтакте» в 2012 году. Ресурс позиционировался как националистический — там высказывались идеи революционного толка, пропагандировалась резкая критика советского режима и его наследия. Позже у «СиП»* появился свой сайт.

Генпрокуратура России в 2017 году потребовала заблокировать «Спутник и Погром»* за распространение сведений экстремистского и террористического характера.

По данным Генпрокуратуры, заблокирован на территории России не только «Спутник и Погром», но и такие издания, как «Русский Сектор», «Правый взгляд» и другие. В материалах этих ресурсов обнаружено оправдание деятельности организаций, запрещенных на территории РФ: «Правый Сектор», «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра».

* Издание признано содержащим экстремистские материалы.