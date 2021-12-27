Появилось видео с места гибели националиста Егора Просвирнина

Появилось видео с Тверской улицы, где погиб, выпав из окна, российский националист, блогер Егор Просвирнин. Тело еще не убрали, оно лежит в черном мешке в луже растекшейся крови.

На месте работают срочные службы. Очевидцы события, которое случилось рядом с рестораном «Пушкин» и магазином «Армения», говорят, что мужчина был целиком обнажен и держал нож в руках. Активисту было 35 лет.

По данным СМИ, перед гибелью он находился в квартире вместе с супругой. Соседи говорят, что слышали ругань. Кроме того, в Twitter Просвирнина было несколько записей, в которых он жаловался на невыносимость жизни с женой.

Его паблик «Спутник и Погром»* появился как сообщество «ВКонтакте» в 2012 году. Ресурс позиционировался как националистический — там высказывались идеи революционного толка, пропагандировалась резкая критика советского режима и его наследия. В 2017 году «Спутник и Погром»* был заблокирован Роскомнадзором за публикацию экстремистских материалов.

* издание признано в РФ экстремистским