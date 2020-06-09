«Его знали и любили»: на работе высказались о погибшем в аварии с Ефремовым сотруднике

Сергей Захаров скончался после аварии, которую устроил актер Михаил Ефремов. В компании, где работал погибший, рассказали, что он был достойнейшим из сотрудников.

«Наш водитель Сергей Захаров скончался сегодня утром в больнице после ночного ДТП. Мы все потрясены этой новостью и выражаем соболезнования родным и близким Сергея. Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи», — написал в Instagram интернет-магазин «Деликатеска».

В компании рассказали, что Захаров работал водителем более двух лет. Мужчину знали и любили клиенты магазина.

«Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек. <…> Сергей был достойнейшим из наших сотрудников. Это огромная потеря для нас», — отметили в компании.

Магазин поблагодарил неравнодушных людей за слова соболезнования и пообещал оказать родным погибшего всю необходимую помощь.

Сергей Захаров скончался утром 9 июня в реанимации института имени Склифосовского. К врачам мужчина попал после того, как веером 8 июня в его фургон врезался автомобиль Михаила Ефремова. Актер оказался за рулем пьяным.

На Ефремова завели дело, которое позже переквалифицировали на более тяжкую статью. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Во время допроса Ефремов признал свою вину в аварии.