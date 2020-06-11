Допрос Ефремова длился около пяти часов. Он вернулся под домашний арест

Допрос актера Михаила Ефремова по делам о смертельном ДТП и сбыте наркотиков длился около пяти часов. После этого артиста вернули под домашний арест в квартиру.

Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, следователи выясняли у актера с кем, где и когда он употреблял алкоголь и наркотики, не испытывал ли стресс.

Сотрудники полиции забрали Ефремова в отделение МВД Москвы в четверг днем.

Вечером 8 июня актер врезался в грузовой автомобиль, водитель которого от полученных травм скончался в реанимации. После проведения медосвидетельствования у Ефремова обнаружили в крови алкоголь и наркотики. Против него возбуждено уголовное дело ДТП. Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест до 9 августа.

Ранее стало известно, что уголовное дело по аварии будет расследовать Главное следственное управление МВД Москвы. С таким требованием в главк силового ведомства обратился главный прокурор.