Общество 12 августа 2023, 16:34 Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили после второй атаки ВСУ Оперштаб Крымского моста сообщил о восстановлении движения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оперативный канал Крымского моста сообщил, что переправу вновь открыли. Проехать по ней могут только легковые автомобили.

«Автобусы и грузовой транспорт направляются по альтернативному маршруту и через паромную переправу», — указано в действующих правилах проезда по мосту.

Реклама

Все машины и всех пассажиров досматривают на автоподходах.

Крымский мост временно перекрывали, когда в республике работала система ПВО. Киевский режим дважды за день пытался атаковать переправу ракетами С-200. Также ВСУ выпустили по полуострову 20 беспилотников. Обошлось без жертв и разрушений.