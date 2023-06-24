Общество 24 июня 2023, 20:33 Движение машин ограничили в Калужской области на границах с соседними регионами Губернатор Шапша: в Калужской области перекрыли дороги вблизи границ с четырьмя регионами РИА «Новости»

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В Калужской области временно ограничили транспортное движение на территориях, которые прилегают к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Об этом губернатор Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале.

«Оперативный штаб области принял решение о временном ограничении движения транспорта по дорогам на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями», — сказал он.

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Глава региона призвал местное население воздержаться от поездок на личном транспорте по указанным дорогам без необходимости. Также он пообещал оповестить о возможных дальнейших изменениях в области заранее.

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