Общество 24 июня 2023, 07:15 Антитеррористические мероприятия проведут в Подмосковье Воробьев: в Московской области усилили меры безопасности РИА «Новости»

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Антитеррористические мероприятия проводятся в Подмосковье, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ», — написал губернатор региона.

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По его словам, в Подмосковье проводят антитеррористические мероприятия. В их числе: проверки на дорогах на южном направлении.

Воробьев попросил жителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, за пределы региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усилении мер безопасности в столице. По его словам, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия в связи с поступающей информацией. Глава города не исключил ограничение проведения массовых мероприятий.