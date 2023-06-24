Общество 24 июня 2023, 06:19 Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве Мэр Москвы Собянин заявил об усилении мер безопасности в городе Pxhere

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В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, которые направлены на усиление мер безопасности. Мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что на дорогах введен дополнительный контроль.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах», — написал Собянин.

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Он также предупредил о возможном ограничении проведения массовых мероприятий. Мэр города попросил жителей и гостей Москвы с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Ранее правительство Воронежской области призвало жителей региона временно не пользоваться трассой М-4 «Дон» и индивидуальными транспортными средствами. По сообщениям руководства области, по этой автодороге движется колонна военной техники. В региональном правительстве отметили, что ситуация находится под контролем. Силовые структуры области, как уточнялось в сообщении, проводят все необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить безопасность жителей области.