Транспорт 28 декабря 2022, 20:53 Досмотр машин на Крымском мосту ускорят во время новогодних праздников

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Министерства курортов и туризма Крыма сообщило, что на Крымском мосту перед Новым годом увеличат скорость досмотра автомобилей. Об этом написала «Политика Сегодня».

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По данным издания, с 29 по 31 декабря на мосту увеличат штат сотрудников и число пунктов досмотра со стороны Краснодарского края. Это решение объясняется увеличением трафика в новогодние праздники. В ведомстве напомнили, что мост могут пересекать только легковушки и автобусы. Что касается грузовых транспортных средств, то их движение осуществляется через паром или по наземному альтернативному маршруту.