Транспорт 21 декабря 2022, 18:33 Крымский мост открыли для транспорта после приостановки движения из-за ремонта Минтранс сообщил о восстановлении движения транспорта по Крымскому мосту РИА «Новости»

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Автобусы и автомобили снова могут проехать по Крымскому мосту после кратковременной остановки движения для проведения ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что проезжая часть открылась в 16:15 по московскому времени.

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«Возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — подчеркнули в министерстве.

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Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что дальнейшие кратковременные закрытия моста продолжатся. Он заметил, что на долгий срок проезжую часть переправы закрывать не собираются.

Движение транспорта по Крымскому мосту закрывали в минувший понедельник,19 декабря, на пять часов для завершения работ по ремонту правой автомобильной части. Основные работы с демонтажом поврежденных пролетов сейчас проходят в левой половине переправы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ремонт всей автомобильной части Крымского моста окончательно завершат в марте, а железнодорожные пути восстановят к середине лета.