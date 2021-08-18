Еще два самолета Ил-112В начнут проходить летные испытания в 2022 году. Это произойдет после расследования крушения военно-транспортного самолета в Московской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

По его словам, планируется подключение к испытаниям двух бортов: №№103 и 104. Военно-транспортный самолет Ил-112В разбился недалеко от Кубинки 17 августа. Новый экспериментальный борт планировали показать на международном военно-техническом форуме. Самолетом управлял Герой России, испытавший более 35 новых машин, Николай Куимов. Вместе с ним находились летчик-испытатель I класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель I класса Николай Хлудеев. Все они погибли. Коллеги пилотов предположили, что причиной аварии стала ошибка техники. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. В СК РФ рассматривают версию о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов.