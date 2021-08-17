Последний полет Ил-112В: подробности катастрофы в Подмосковье

В Московской области разбился новый экспериментальный самолет, который планировали показать на международном военно-техническом форуме. За штурвалом находился Герой России, испытавший более 35 новых машин, также в составе экипажа были опытные летчик и бортинженер. Они не дали горящей машине упасть на жилые дома и увели самолет к лесу. Коллеги пилотов считают, что причиной аварии стала ошибка техники.

В Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Во время полета над Кубинкой в Одинцовском городском округе в машине загорелся правый двигатель. Пилоты постарались поскорей увести борт подальше от жилых домов, за городскую черту. Над лесом самолет резко накренился и упал, а после взорвался.

Во время последнего полета Ил-112В на борту находились летчик-испытатель I класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель I класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель I класса Николай Хлудеев. Никто из них не смог выбраться из горящей машины.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ рассматривают версию о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас на месте происшествия находится группа следователей и криминалистов.

Необычный самолет

Потерпевший крушение самолет Ил-112В — транспортная машина нового поколения, построенная на Воронежском авиационном заводе. Борт был предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Первый испытательный полет состоялся в 2019 году.

После испытаний машину вернули на доработку — массу нового военно-транспортного самолета нужно было снизить на две тонны. Ради этого изготовили новые рампу и створки грузового люка, а также сократили состав рабочего места штурмана. Кроме того, самолет не отвечал требованиям Минобороны по грузоподъемности, написал «Интерфакс».

Источник фото: uacrussia.ru

На прошлой неделе, 13 августа, первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В прилетел с аэродрома Воронежского авиационного завода. Перед полетом самолет проверили и не обнаружили никаких неисправностей. Машина должна была принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдет с 22 по 28 августа.

Ошибка системы ценою в три жизни

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал, что на транспортных самолетах нет катапульт. Экипаж мог попытаться спастись лишь с помощью парашютов, но для этого борт проходил слишком низко над землей, поэтому воспользоваться ими не было возможности. Кроме того, летчики старались увести машину подальше от людей.

Летчик-испытатель Анатолий Кнышов отметил, что погибшие были цветом российской авиации. По его мнению, ни о какой небрежности экипажа не могло быть и речи. Скорее всего, авария произошла из-за технического отказа: пожар двигателя вызвал повреждения каких-то конструкций или систем управления самолетом.