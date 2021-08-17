Экипаж Ил-112В, упавшего в Подмосковье, сделал все, чтобы увести самолет дальше от жилых домов. Командиром был Герой России, а с ним в кабине — опытные летчик и бортинженер. Они не раз испытывали модели самолетов и имели награды. «360» рассказывает, что известно о Николае Куимове, Дмитрии Комарове и Николае Хлудееве.

Ил-112В должен был участвовать в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Крушение произошло в лесополосе при заходе на посадку на аэродроме Кубинки. Ил-112В выполнял тренировочный полет. Причину аварии начали выяснять, расследованием причин крушения занялась специальная комиссия.

Экипаж самолета Ил-112В

Самолетом управлял опытный экипаж, который не раз испытывал модели Ил. За штурвалом находился летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. В состав экипажа входили также летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Все трое погибли.

Источник фото: телеканал «360»

До этого они не раз успешно испытывали технику. В 2019 году экипаж под командованием Куимова совершил первый полет на турбовинтовом самолете Ил-114-300, сообщил Пятый канал.

По данным сайта корпорации «Ростех», в марте этого года экипаж пилотировал военно-транспортный самолет Ил-112В. Полет прошел на аэродроме Воронежского авиастроительного предприятия.

Неподалеку от места крушения — населенный пункт: очевидцы сообщали, что было заметно, как самолет уводили от домов в сторону леса. Катапультироваться летчики не могли, так как такой функции в транспортных самолетах просто нет. Из них эвакуируются только на парашютах. Но самолет в момент крушения опустился так низко, что выпрыгнуть на парашюте было невозможно.

Командир экипажа Николай Куимов

Николай Куимов имел достаточно большой опыт испытания самолетов. За героизм во время испытаний его наградили званием Героя России. Летчик Николай Куимов родился в 1957 году в Подольске и окончил в 1979 году Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М. М. Расковой. После его зачислили на третий курс вечернего факультета «Взлет» Московского авиационного института, который он окончил в 1985 году без отрыва от службы в армии.

Источник фото: сайт филиала «Взлет» МАИ

Куимов проходил обучение в Центре подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова. После окончания был назначен старшим летчиком-испытателем в Государственном Краснознаменном научно-испытательном институте ВВС им. В. П. Чкалова.

Куимов с 1994 года стал шеф-пилотом на летно-испытательной работе в ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина». Там проводил летные испытания Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ил-114 и Ил-103.

Источник фото: сайт филиала «Взлет» МАИ

В дальнейшем Куимов выполнил для президента России всю программу летных испытаний специального самолета Ил-96-300ПУ. На этой же модели самолета он произвел первую автоматическую посадку. В 2005 году Николай Кумов выполнил с самолета Ил-38 боевые пуски ракет по морским целям.

За героизм и мужество, проявленные при испытании авиационной техники, Куимову указом президента России в 2006 году присвоили звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Всего летчик-испытатель освоил более 35 типов самолетов и участвовал в показательных выступлениях на международных выставках и авиасалонах. На видео от 2020 года Николай Куимов рассказал о своих впечатлениях после полета на самолете Ил-114-300.

Летчик Дмитрий Комаров

Второй член экипажа Дмитрий Комаров родился в 1969 году и в 1986-м служил в армии. Спустя четыре года он окончил Качинское высшее военное училище.

Комаров служил в строевых частях ВВС и, как Куимов, был летчиком-испытателем в «Авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина». Он проводил испытания самолетов Ил-76ТД-90ВД, Ил-114-300 и участвовал в испытаниях Ил-103, Ил-114, Ил-76МД-М.

Источник фото: сайт Testpilot.ru

В 2011 году Комаров стал заслуженным летчиком-испытателем, а в 2018-м его наградили орденом Мужества.

На видео от 3 января 2021 года летчик-испытатель Дмитрий Комаров поделился впечатлениями о Ил-114-300, который совершил первый полет в конце 2020 года.

Бортинженер Николай Хлудеев

О Николае Хлудееве известно не так много. Он родился в 1965 году и проживал в Звездном Городке. Хлудеев участвовал в международных авиасалонах, в частности МАКС.

У него остался сын Роман, который рассказал «360», что всегда будет восхищаться отцом.

«Очень хотелось пойти по стопам отца, но время упущено. Сейчас уже другая работа, другие интересы. Но я все равно мальчик, который влюблен в небо благодаря отцу», — добавил Роман Хлудеев.

Он отметил, что отец показывал и рассказывал ему про самолеты, но не брал его в полет.

Источник фото: телеканал «360»

Летчик-испытатель Анатолий Кнышов в беседе с «360» назвал экипаж Ил-112В цветом российской авиации.

«Эти люди — цвет нашей авиации. Такого класса летчик-испытатель — это на вес золота. <…>Такие летчики, если бы все исправно работало, справились бы. Но тут была полная безысходность», — сказал он.