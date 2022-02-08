Два новых фигуранта появились в деле о смерти пациентов клиники в Петербурге

Двум заместителям главврача Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) № 1 в Петербурге предъявили обвинения по делу о смерти пациентов после проводимой им диагностики. Об этом сообщил старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по связям со СМИ Сергей Капитонов 8 февраля.

«Двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — процитировало Капитонова агентство «Интерфакс».

Новым фигурантам дела вскоре изберут меру пресечения. До этого задержали и арестовали главного врача клиники и заведующую отделением лучевой диагностики. Старшей медсестре учреждения дали подписку о невыезде.

Семеро клиентов ГКДЦ № 1 скончались в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. Им проводили рентген желудка при помощи бария. Следователи предположили, что для проведения процедуры мог использоваться контрафактный препарат. Уголовное дело возбудили по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.