Главу медцентра в Петербурге заподозрили в использовании контрафактного химического препарата

Главу медицинского центра в Санкт-Петербурге заподозрили в использовании контрафактного препарата. В его клинике скончались три человека, указали в пресс-центре ГУ СК по Санкт-Петербургу.

Теперь главврач стал подозреваемым по статье о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его задержали ночью 28 января.

По версии следствия, врач использовал контрафактный препарат вместо сертифицированного. Из-за этого больше чем 20 клиентам клиники причинили вред здоровью разной степени, шесть из них госпитализировали, троих спасти не удалось.

В скором времени решится вопрос о мере пресечения подозреваемому и предъявлении ему обвинения. Проведение опасных медицинских услуг прекращено, дело расследуют дальше.

О том, что главврача в Петербурге задержали после смерти пациентов во время гастроскопии, стало известно из СМИ. Причиной их гибели, предположительно, мог стать барий, который использовали, проводя процедуру. Эту партию металла уже изъяли из обращения везде, где она использовалась.