Арестован главврач медцентра в Петербурге, где скончались три пациента

Главврач петербургского диагностического центра, в котором после обследования желудка скончались три пациента, арестован до 26 марта. Ранее стало известно, что главный врач был задержан. Сам центр пишет о том, что призывает пациентов, проходивших то же самое обследование и ощутивших недомогание, обратиться к медикам за помощью.

По версии следствия, некоторое время времени в ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1» (ГКДЦ), в котором работал арестованный, при обследованиях использовал не сертифицированный, а «контрафактный химический препарат».

Следователи считают, что из-за этого и могла произойти гибель людей. В СК отметили, что плохо почувствовавшим себя людям оказывали медицинскую помощь, но в трех случаях врачи оказались бессильны.

В целом могли пострадать более 20 клиентов клиники. Они проходили рентген желудка. Всем им был нанесен вред здоровью разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Расследование поставлено на контроль городской прокуратуры.