Общество 16 апреля 2024, 10:54 Дума сможет утвердить состав нового правительства в мае «Коммерсант»: Дума начала готовиться к утверждению нового правительства Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Дума в мае должна провести первое после конституционной реформы 2020 года утверждение нового состава правительства. Как сообщил «Коммерсант», сначала рассмотрят кандидатуру председателя правительства России, представленную президентом.

«Затем депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров и „гражданских“ министров», — написали авторы материала.

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Обсуждение состоится в профильных думских комитетах, а затем на пленарном заседании палаты. Точные даты не определены, но пока в календаре оставлены «пустыми» заседания 7, 8, 16 и 23 мая.

Как отметили журналисты, новые конституционные права Дума использовала только несколько раз. Например, в 2020 году депутаты утвердили одного вице-премьера и пять министров, а в 2022-м — одобрили назначение Дениса Мантурова зампредом правительства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иностранным агентам избраться в органы власти всех уровней. Сейчас они имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах, хотя значительная часть таких людей проживает за границей и выступает с антироссийской позицией. Также депутаты предложили запретить иностранцам покупать оружие в России. Это необходимо, чтобы повысить безопасность.