Общество 15 апреля 2024, 18:45 Депутаты предложили запретить иностранцам покупать оружие в России КПРФ внесла в Госдуму законопроект о запрете покупать оружие РИА «Новости»

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В ГД внесли законопроект о запрете на приобретения оружия иностранными гражданами на территории России. Документ опубликовали в электронной базе Госдумы.

«Законопроектом предлагается внести <…> изменения, предусматривающие установление запрета на приобретение оружия иностранными гражданами», — сообщили авторы пояснительной записки, депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов.

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Депутаты отметили, что оружие является источником повышенной опасности. По их словам, необходимо ограничить возможности иностранных граждан на покупку и ввоз оружия в РФ.

Украинцы начали продавать трофейное российское оружие и взрывчатку преступникам. Служба безопасности Украины сообщила о задержании четырех торговцев в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. Информацию об этом разместили в официальном Telegram-канале ведомства.