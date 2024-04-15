Власть 15 апреля 2024, 13:55 Глава Астраханской области попросил Путина поддержать его на выборах Астраханский губернатор Бабушкин попросил Путина поддержать его на выборах Пресс-служба Кремля

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время рабочей встречи в режиме видео-конференц-связи попросил президента Владимира Путина поддержать его выдвижение на новый срок в качестве главы региона. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бабушкин напомнил, что пять лет назад российский лидер поручил ему возглавить Астраханскую область. Жители проголосовали за него на выборах. За это время власти провели серьезную работу, оценили проблемы и риски, составили планы развития, утверждает глава региона.

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«Часть вопросов нам удалось решить, остальные сегодня находятся в работе — видим задачи, видим пути решения, поэтому прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать мое выдвижение на новый срок», — сказал губернатор.

Он выразил надежду на то, что астраханцы тоже поддержат его кандидатуру.

Президент согласился с тем, что Игорь Бабушкин проявил себя как эффективный губернатор «сложного, но очень важного региона».

«Работа большая проведена. Действительно, показатели в целом удовлетворительные», — отметил Владимир Путин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам избираться в органы власти всех уровней. Авторами инициативы выступили депутаты от партии «Справедливая Россия — за правду».