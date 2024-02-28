Мир 28 февраля 2024, 08:54 Украина убила Дугину и могла сделать то же с Навальным — Карлсон Журналист Карлсон допустил, что Украина причастна к смерти Навального Unsplash

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Украинские спецслужбы могли спровоцировать смерть Алексея Навального, ведь они участвовали в других политических убийствах на территории России. Американский журналист Такер Карлсон заявил об этом на YouTube-канале Лекса Фридмана.

Интервьюер попросил прокомментировать версии о гибели Алексея Навального. Лекс Фридман заявил, что по одной из теорий к ней причастны украинцы, так как смерть оппозиционера в российской тюрьме пошла бы на пользу развитию конфликта.

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«В Москве убили дочь Дугина. Так что да, это возможно», — ответил журналист.

Такер Карлсон высмеял американских политиков за их заявления по поводу произошедшего. Он обратил внимание на то, что до сих пор неизвестна точная причина смерти Алексея Навального, но в США в первые же дни заявили: «Мы знаем, что произошло». Такер Карлсон сказал, что это неизвестно никому.

В интервью изданию Blaze журналист назвал тех, кто обвинил Россию в смерти Алексея Навального, идиотами. Такер Карлсон сказал, что эту версию выдвинули те же люди, что настаивали на победе Украины.